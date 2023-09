Recepta na przekręt - zwiastun filmu Netflixa. Farmaceutyczne oszustwo z Blunt i Evansem

fot. Netflix

Recepta na przekręt to film, który został ogłoszony w sierpniu 2021 roku. Sony Pictures i Netflix więc długo nad nim pracowali. Oparty jest on na artykule z New York Times o tytule The Pain Hustlers, który opowiadał prawdziwą historię farmaceutycznego oszustwa. Chris Evans i Emily Blunt grają główne role.

Recepta na przekręt - zwiastun

W obsadzie są także Andy Garcia, Catherine O'Hara, Jay Duplass, Brian D'Arcy James oraz Chloe Coleman.

Recepta na przekręt - opis fabuły

Bohaterką filmu Recepta na przekręt jest Liza Drake, która pragnie dobrego życia dla siebie i swojej córki. Kobieta otrzymuje pracę w farmaceutycznym start-upie, którego siedziba mieści się w obskurnym centrum handlowym w centralnej Florydzie. Urok, odwaga i pęd do sukcesu Lizy katapultują spółkę do pierwszej ligi i dają bohaterce upragnione bogactwo i dobre życie. Jednak przy okazji sprawiają, że Liza znajdzie się w centrum przestępczego spisku o śmiertelnych konsekwencjach.

Światowa premiera odbędzie się we wrześniu na festiwalu filmowym w Toronto. Do Netflixa trafi 27 października.