RED GO - platforma streamingowa proponuje serial Lata 90. To największy hit z Czech

fot. RED GO

Lata 90. osiągnęły niebotyczny sukces, przyciągając przed ekrany telewizora rekordową widownię. Za kamerą stoi słowacki reżyser Peter Bebjak. Jego serial był tak dobry, że co odcinek oglądało go 2,5 mln widzów. Żadna produkcja nie osiągnęła takich liczb w tym stuleciu w Czechach. Liczy on 12 odcinków, które opowiadają sześć wstrząsających historii.

Lata 90 - o czym serial?

Twórcy wracają do pierwszych lat po aksamitnej rewolucji z 1989 roku, przez wielu uważanej za najkrwawszą dekadę w historii naszych południowych sąsiadów. Scenariusze wszystkich odcinków oparto na prawdziwych wydarzeniach, a bohaterami są autentyczni gangsterzy, którzy rządzili przestępczym półświatkiem i siali postrach wśród mieszkańców Pragi w latach 90.

– To była prawdziwa wojna między służbami mundurowymi i zbrodniarzami. Sprawy wielokrotnie opisywane w prasie czy telewizji zebraliśmy do kupy i opowiedzieliśmy z punktu widzenia samych policjantów. - komentował tytułowe lata 90. autor scenariusza, były kryminalista Josef Mareš.

Lata 90. można już oglądać w platformie RED GO.