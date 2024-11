Diuna: Proroctwo to przede wszystkim efekty praktyczne. Aktorzy nie mogą się nachwalić scenografii

fot. Max

Już niedługo na platformie Max zadebiutuje serial Diuna: Proroctwo. Historia osadzona jest w świecie wykreowanym przez Franka Herberta i zaadaptowanym na wielki ekran przez Denisa Villeneuve'a. Pierwsze recenzje sugerują udany, ambitny i nieco inny od kinowych filmów seans, który może zaoferować nawet więcej fanom książek.

Aktorzy o scenografii w Diunie: Proroctwo

Przedstawienie świata Diuny na małym ekranie z pewnością nie należało do najłatwiejszych zadań. Tym bardziej jeśli wziąć pod uwagę monumentalizm zaproponowany przez filmy Denisa Villeneuve'a. Mimo tego Mark Strong, który wciela się w serialu w postać cesarza Corrino, w rozmowie z Dawidem Muszyńskim naEKRANIE.pl wyrażał się w samych superlatywach odnośnie scenografii, która w znakomitej większości była stworzona za pomocą efektów praktycznych, a nie przy użyciu greenscreena.

To było naprawdę imponujące. Mam na myśli jakość rzemiosła we wszystkich tych rzeczach i wizję projektu. Nieskazitelną, aż do drobnych rzeczy. Na przykład sygnet, który nosiłem ma na sobie ten konkretny znaczek i ciągle znajdowałem ten znaczek na różnych przedmiotach, elementach scenografii, w których mieszkał cesarz. Kostiumy były niesamowite, scenografia całkowicie wiarygodna. To pozwoliło tworzyć relacje między postaciami, zamiast próbować przekonać kogokolwiek, że naprawdę jesteś w tym świecie.

fot. materiały prasowe

Aktorzy w wywiadzie dla ComicBook zdradzili, że byli zaskoczeni wielkością planów zdjęciowych, które w dużej mierze wykonano praktycznie. To pomogło im w lepszym budowaniu postaci i łatwiejszym wczuciu w ten świat. Za przykład wskazali tu salę tronową i komnaty księżniczki, które rozmachem przekroczyły ich najśmielsze oczekiwania.

To było niesamowite. Sypialnia księżniczki Ynez jest większa od całego mojego mieszkania! Miało się wrażenie, że się tam po prostu jest. Wszystko zostało zbudowane, wszystkich przedmiotów można użyć. Dla aktora to spełnienie marzeń, bo nie musisz sobie nic wyobrażać, po prostu tam jesteś. - mówi Sarah-Sofie Boussnina. To doświadczenie i sama skala tego, które wciągają cię w ten świat. To pomaga wskoczyć w ten świat i poczuć, jaki jest ogromny. Kiedy wypełni się tę salę tronową członkami innych wielkich rodów z okazji jakichś ceremonii, to czuję się energię skierowaną w stronę tronu. - dodaje Josh Heuston.

fot. materiały prasowe

Z kolei Chloe Lea opowiedziała o przygotowaniach do przesłuchania do roli. Wcieli się ona w siostrę Lilę. Co ciekawe - ogłoszenie zasugerowało wszystkim kandydatom obejrzenie kinowej Diuny Denisa Villeneuve'a.

Przed przesłuchaniem powiedzieli, że chcą "naturalistycznych występów." W ogłoszeniu było napisane, żeby obejrzeć film, a ja nie widziałam pierwszej części przed pójściem na przesłuchanie. Dopiero później go obejrzałam. Próbowałam grać w stylu Timothee Chalameta. Uważam, że Paul i Lila łączy wiele podobieństw, dlatego zainspirowałam się jego występem, a to szczęśliwie dało mi rolę.

Diuna: Proroctwo

Diuna: Proroctwo - opis fabuły

Historia serialu toczy się 10 000 lat przed wydarzeniami z kinowego filmu Diuna. Opowiada historię sióstr Valyi i Tuli Harkonnen, które stawiają czoła siłom zagrażającym przyszłości ludzkości i zakładają legendarny zakon Bene Gesserit.

Showrunnerkami serialu są Alison Schapker, odpowiadająca również za scenariusz, oraz Anna Foerster, która wyreżyserowała kilka odcinków.

W obsadzie znaleźli się: Emily Watson, Olivia Williams, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, Chloe Lea, Travis Fimmel, Mark Strong, Jade Anouka, Chris Mason, Josh Heuston i Edward Davis.

Premiera Diuna: Proroctwo odbędzie się 18 listopada na platformie Max.