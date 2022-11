Red One - Chris Evans i Dwayne Johnson na pierwszych zdjęciach z planu

fot. Materiały Prasowe

Red One będzie globalną, przygodową komedią, która pokaże zupełnie nowy świat w obrębie gatunku filmów świątecznych. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Nie potwierdzono czy będzie on o tematyce bożonarodzeniowej, ani czy pojawi się w nim Święty Mikołaj, co sugeruje tytuł. Główną rolę zagra w nim Dwayne Johnson, który również zajmie się produkcją projektu wraz z Dany Garcią i Hiram Garcią. Ponadto funkcję producenta będzie też pełnić Chris Morgan, który pracował z popularnym aktorem już przy kilku filmach franczyzy Szybcy i wściekli oraz przy spin-offie Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw. Twórca napisze również scenariusz do Red One. Nie podano, kto stanie za kamerą produkcji.

Film powstaje dla Amazon, a za produkcję odpowiada Seven Bucks Productions, czyli firma założona przez Dwayne'a Johnsona i Dany Garcię. Umowa z tym przedsiębiorstwem nie tylko opiera się na stworzeniu filmu dla platformy streamingowej, ale wiąże się z budowaniem marki, rozszerzeniem biznesowych możliwości oraz handlem elektronicznym. Mówi się o sprzedaży prezentów, co dobrze prosperuje w okresie świątecznym.

U boku Johnsona w filmie wystąpi Chris Evans, ale jego rola też jest owiana tajemnicą. Poniżej możemy jednak zobaczyć pierwsze zdjęcia z planu:

https://twitter.com/RedOneUpdates/status/1588595722060201986

https://twitter.com/RedOneUpdates/status/1588594823841591296

Premiera ma nastąpić w 2023 roku.