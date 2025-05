Aktor z Legionu samobójców widzi szansę na powrót do DC. Rozmawiał z Jamesem Gunnem

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Jai Courtney zagrał Kapitana Boomeranga w dwóch odsłonach Legionu samobójców: Davida Ayera z 2016 roku i Jamesa Gunna z 2021 roku. Choć jego postać spotkał makabryczny koniec w tej ostatniej wersji, to wygląda na to, że być może nie musimy się z nią jeszcze definitywnie żegnać. Nowy szef kinowego uniwersum DC powiedział aktorowi, że drzwi do jego powrotu są potencjalnie otwarte.

Mówię mu: „No dalej, stary. Boomerang jest fajny” – wspomina Courtney rozmowę z Gunnem po przeczytaniu scenariusza i zobaczeniu losu swojej postaci. „A James na to: „Wiesz, te zasady tak naprawdę nas nie obowiązują. To, że tu umiera, nie oznacza, że ​​to przepadł na zawsze, prawda?”. Odpowiedziałem: „Zajeb****e”. Więc wciąż mam nadzieję i wierzę, że pewnego dnia znów zobaczymy Boomeranga na ekranie.

Wygląda więc na to, że Jai Courtney wciąż liczy na powrót do uniwersum DC jako Kapitan Boomerang.

Wszystkie nadchodzące filmy DCU

Przypominamy, że James Gunn i Peter Safran dostali za zadanie stworzyć nowe kinowe uniwersum DC. W jego ramach 11 lipca 2025 roku zadebiutuje na dużym ekranie Superman z Davidem Corenswetem w roli głównej. Wiemy też, że następny w kolejce jest solowy film o Supergirl. Pełną listę możecie zobaczyć poniżej:

„Superman” „Superman” – za scenariusz i reżyserię jest odpowiedzialny James Gunn. Supermana zagra David Corenswet. Premiera ma odbyć się 11 lipca 2025 roku. Zobacz więcej Reklama

Skoro Gunn widział szansę na powrót Kapitana Boomeranga jeszcze przed restartowaniem całego uniwersum, to tym bardziej może brać to pod uwagę teraz, gdy w dużej mierze pracuje z czystym płótnem i jest na wysokim stanowisku. Czas pokaże, czy widzi dla niego miejsce w DCU.