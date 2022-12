Red One - ten Święty Mikołaj przypakował. Dwayne Johnson pokazuje zdjęcia

fot. fanpage Dwayne'a Johnsona

Trwają prace nad superprodukcją Red One. Dwayne Johnson gra główną rolę i w swoim stylu promuje widowisko w mediach społecznościowych. Tak też zaprezentował teraz lekko przypakowanego Świętego Mikołaja, w którego wciela się zdobywca Oscara J.K. Simmons. Nie jest to pierwsza sytuacja, w której aktor zwiększył masę mięśniową do roli. Swego czasu widzieliśmy efekt jego pracy przygotowującej go do roli komisarza Gordona w Lidze Sprawiedliwości. Niestety jego fizyczne przygotowanie nigdy nie zostało wykorzystane na ekranie, ale aktor od tego czasu pozostaje w fizycznej formie.

Red One - zdjęcia

Red One

Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jedynie, że to film o dużym budżecie, który docelowo ma być początkiem nowej filmowej serii. Co ciekawe, w jednym z postów Johnson określił swoją postać słowami: dowódca E.L.F. Można więc interpretować, że dowodzi on oddziałami elfów na usługach Mikołaja.

Widowisko tworzone jest dla Amazon Prime Video, a za kamerą stoi Jake Kasdan, który wcześniej pracował z Johnsonem przy serii Jumanji.

W obsadzie są także Bonnie Hunt, Chris Evans i Lucy Liu. Projekt nie ma daty premiery. Wiadomo, że trafi na ekrany w 2023 roku i można spekulować, że będzie to w okresie świątecznym.