Red One - zdjęcia od kulis. The Rock zapowiada połączenie Jumanji i Harry'ego Pottera z filmem To wspaniałe życie

źródło: Materiały prasowe

Red One to świąteczny film, który przygotowuje Amazon z myślą o platformie Prime Video. Do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu opublikowane przez gwiazdę produkcji, Dwayne'a Johnsona. Popularny The Rock przy okazji zapowiedział, że do końca zdjęć został miesiąc i porównał film Red One do filmów z serii Jumanji, Harry'ego Pottera oraz Hobbs i Shaw. Ponieważ będzie to świąteczne kino akcji, mamy też znaleźć nawiązania do To wspaniałe życie z 1946 roku.

Wśród gwiazd u boku The Rocka jest też Chris Evans, J.K. Simmons oraz Bonnie Hunt. Ta ostatnia para ma wcielić się odpowiednio w Świętego Mikołaja oraz Panią Mikołajową. Zobaczcie udostępnione zdjęcia z planu:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dwayne Johnson (@therock)

W obsadzie projektu znajdują się jeszcze: Lucy Liu, Kiernan Shipka, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis i Wesley Kimmel. Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Za reżyserię odpowiada Jake Kasdan (Jumanji: Następny poziom). Scenariusz do filmu napisał Chris Morgan (seria Szybcy i wściekli) na podstawie oryginalnej historii wymyślonej przez Hirama Garcię, który piastuje funkcję producenta. Data premiery nie jest na razie znana.

Red One - zdjęcia

Red One