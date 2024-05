Będzie Red, White & Royal Blue 2. Amazon szykuje kontynuację

fot. Prime Video

Mimo dość podzielonych opinii, Red, White & Royal Blue wciąż był niekwestionowanym hitem na platformie Prime Video, który przykuł uwagę nie tylko czytelników. Historia brytyjskiego księcia oraz syna prezydentki Stanów Zjednoczonych nie schodziła z listy najpopularniejszych tytułów Amazona przez długie tygodnie po premierze. To ostatecznie przyczyniło się do zielonego światła dla sequela. Tym samym Nicholas Galitzine oraz Taylor Zakhar Perez wracają do swoich ról.

Red, White & Royal Blue 2 - co wiadomo?

Matthew Lopez powraca, aby napisać scenariusz - tym razem z autorką książki, Casey McQuiston, u swojego boku. Powracają również Greg Berlanti oraz Sarah Schechter jako producenci. Dołączą do nich również Michael McGrath oraz Lopez. Z kolei McQuiston przejmie funkcję producenta wykonawczego.

Szczegóły fabularne pozostają tajemnicą. Tym razem również czytelnicy nie będą mogli przewidzieć wydarzeń, ponieważ sama książka nigdy nie doczekała się drugiej części.

Film jest dostępny do obejrzenia na platformie Prime Video. Galitzine ostatnio wystąpił w innym filmie tej platformy, Na samą myśl o tobie. Towarzyszył Anne Hathaway na ekranie, odgrywając lidera popularnego boysbandu.