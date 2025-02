James Gunn na okładce komiksu Supermana. Dyrektor DC w kolejnym cameo

Warner Bros./Screen Rant

Reklama

Reżyser Supermana i współdyrektor DC Studios, James Gunn, pojawia się na nowej wariantowej okładce majowego Superman Unlimited #1, stojąc dumnie obok Człowieka ze Stali. To już drugie cameo Jamesa Gunna w DCU – wcześniej pojawił się w czołówce stworzonego przez siebie serialu Creature Commandos. Być może jest to sugestia, że będzie także w nadchodzącym Supermanie, oraz innych produkcjach z własnego uniwersum. Przed objęciem stanowiska szefa DCU Gunn wystąpił gościnnie także w animowanym serialu Harley Quinn. Być może oznacza to, że czeka nas kolejna fala cameo w stylu tych, które miał Stan Lee w filmach Marvela. Na okładce widzimy go w koszulce DC Studios, gdy trzyma laptopa ozdobionego logotypami, które najprawdopodobniej należą do różnych nadchodzących filmów i seriali DCU. Gunn postanowił pochwalić się swoim cameo na Instagramie.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez James Gunn (@jamesgunn) ROZWIŃ ▼

Superman - obsada, premiera

W tytułowej roli zobaczymy Davida Corensweta, a na ekranie towarzyszyć mu będą Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell oraz Milly Alcock.

Superman - premiera odbędzie się 11 lipca 2025 roku.