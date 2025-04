Takiej rozwałki dawno nie było! Brutalny zwiastun Chaosu od twórcy Raid

Gareth Evans i Tom Hardy przygotowali film, od którego oczekuje się wejścia do czołówki najlepszych filmów akcji 2025 roku. Chaos to powrót filmowca, uznawanego za jednego z najlepszych reżyserów scen walki, do gatunku po krótkiej przerwie. Pełny zwiastun tylko dla dorosłych!