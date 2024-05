Redfall otrzyma pożegnalną aktualizację. Wśród zmian i nowości między innymi tryb offline

fot. Bethesda

Na początku maja poinformowano, że Microsoft zamknie kilka zespołów deweloperskich należących do Bethesdy. Wśród nich znalazło się między innymi Arkane Austin, twórcy Redfall. Dla wielu osób oznaczało to, że studio nie wypuści zapowiadanej wcześniej aktualizacji do swojego ostatniego dzieła. Tak się jednak nie stanie i na oficjalnym profilu gry w serwisie X poinformowano, że patch zostanie wypuszczony za jakiś czas.

Aktualizacja, o której mowa, jest dość istotna. Ma ona wprowadzić między innymi możliwość rozgrywki offline, co w obliczu niedawnych wydarzeń jest szczególnie ważne - pozwoli bowiem na grę solo w sytuacji, gdyby serwery zostały wyłączone. Oprócz tego pojawi się w niej także między innymi możliwość pauzowania rozgrywki podczas samotnej zabawy.

https://x.com/playRedfall/status/1791491460858020040

Data premiery ostatniej aktualizacji Redfall nie została jeszcze ujawniona, ale szczegóły mają pojawić się "wkrótce".