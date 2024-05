Total War: Star Wars w produkcji? Według plotek powstaje nowa strategia w uniwersum Gwiezdnych Wojen

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nieoficjalne informacje wskazują na to, że w produkcji znajduje się kolejna, nieujawniona jeszcze gra z akcją w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tym razem jednak ma być to projekt, którego raczej nikt się nie spodziewał. Mowa o... Total War: Star Wars, za którego powstanie miałby odpowiadać zespół Creative Assembly. Co ciekawe, choć na ten moment jest to jedynie niepotwierdzony przeciek, to wspomina o nim kilka redakcji, w tym Insider Gaming oraz DualShockers, co dodaje całej sprawie wiarygodności.Warto również przypomnieć, że jakiś czas temu także Jeff Grubb ujawnił, że studio ma pracować nad "strategią czasu rzeczywistego na podstawie dużej marki".

Choć seria Total War znana jest przede wszystkim ze swoich "historycznych" odsłon, to zdarzało jej się również wkraczać na grunt fantastyki, bo na rynek trafiły trzy części Total War: Warhammer. Nie byłaby to również pierwsza gra strategiczna w świecie Gwiezdnych Wojen: 18 lat temu na rynek trafiło dobrze oceniane Star Wars: Empire At War, a wcześniej także takie produkcje, jak Star Wars: Galactic Battlegrounds czy Star Wars: Force Commander.