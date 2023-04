Redfall - wystartował preload. Przygotujcie dużo miejsca na dysku

fot. Bethesda

Choć do premiery Redfall pozostało jeszcze kilka dni, to zainteresowani tym tytułem gracze mogą już teraz pobrać go na dyski swoich pecetów lub konsol. A warto się tym zainteresować, szczególnie jeśli nie posiadacie zbyt szybkiego połączenia z internetem, bo do rozpoczęcia zabawy niezbędne będzie pobranie sporej porcji danych.

Najmniej, bo około 40 GB, zajmie wersja na Xbox Series S. Posiadacze mocniejszego Xbox Series X muszą liczyć się z koniecznością pobrania ok. 77 GB. Najwięcej, bo aż 103 GB wolnej przestrzeni będą musieli przygotować gracze pecetowi.

Redfall zadebiutuje już 2 maja na PC i konsolach Xbox Series S/X. To nowa produkcja studia Arkane, w której gracze wybiorą jednego z kilku dostępnych bohaterów, a następnie staną do walki z wampirami - samotnie lub w ramach sieciowej kooperacji. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszych wrażeń po zagraniu w ten tytuł przez około 2 godziny.