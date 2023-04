PlayStation 5 x Final Fantasy 16 - gracze będą mogli kupić m.in. wyjątkowy kontroler i panele do konsoli

fot. Square Enix

Wygląda na to, że Final Fantasy 16 to istotna premiera nie tylko dla Square Enix, ale również dla Sony (przypomnijmy, że tytuł ten dostępny będzie na czasową wyłączność PS5). Japońską firma poinformowała bowiem, że 22 czerwca (a więc tego dnia, co sama gra) na rynek trafi nowy zestaw, w którego skład wejdzie konsola PlayStation 5 oraz kod umożliwiający pobranie cyfrowej wersji nadchodzącej produkcji. Zamówienia przedpremierowe w sklepie PlayStation Direct mają wystartować już 4 maja.

Jeszcze ciekawiej będzie na rynku japońskim, bo tamtejsi gracze będą mogli sięgnąć po limitowaną konsolę PS5 Digital, kontroler oraz boczne panele do konsoli PlayStation 5. Wszystkie te produkty będą oczywiście wzbogacone o graficzne elementy nawiązujące właśnie do Final Fantasy XVI. Z wyglądem zapowiedzianych produktów możecie zapoznać się w poniższej galerii.

PlayStation 5 x Final Fantasy 16