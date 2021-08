Gwiazda Spider-Mana w nowym serialu o wampirach. Grubych wampirach

Fot. Imdb

Reginald The Vampire będzie serialem na podstawie książek z serii Fat Vampire autorstwa Johnny'ego B. Truanta, które opowiadają o losach otyłego faceta, który został uwięziony w swoim ciele na wieczność po tym, jak współpracownik przemienia go w wampira. Jacob Batalon, aktor grający Neda Leedsa w Spider-Mana, dostał w nim główną rolę. Jego postać w swoim nowym życiu po życiu natrafi na mnóstwo przeszkód, w tym znęcającego się nad nim szefa i brak dostatecznej kondycji, by dogonić swoje ofiary, gdy będzie musiał napić się trochę krwi.

Twórcą i showrunnerem będzie Harley Peyton, znany z Twin Peaks i Chucky. Reginald The Vampire będzie osadzone w świecie pięknych i wysportowanych wampirów, na których tle główny bohater stanie się dość nietypowym herosem. W końcu Reginald Baskin stał się najmniej niebezpiecznym przedstawicielem swojego gatunku, jaki chodził po tej Ziemi. Na szczęście dla niego okaże się, że masz też kilka nowych umiejętności, które mogą pomóc mu przetrwać.

Serial będzie miał 10 odcinków. Reżyserować będzie Jeremiah Chechik, który obejmie też rolę producenta wykonawczego razem z Harleyem Peytonem, Toddem Bergerem i Lindsay Macadm. Julie DiCresce będzie współproducentem wykonawczym.