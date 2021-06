Reklamy VR od Facebooka spotkały się z ostrą reakcją ze strony graczy

Źródło: Oculus

Dostęp do Facebooka tylko z pozoru jest bezpłatny. Mimo iż platforma nie pobiera od użytkowników żadnego abonamentu, monetyzuje naszą aktywność w sieci. Płacimy danymi, które są wykorzystywane do personalizacji reklam. Nic dziwnego, że kilka lat po przejęciu Oculusa zespół Facebook w końcu zaczął na poważnie rozważać wdrożenie reklam do wirtualnej rzeczywistości, dzięki nim może otworzyć nowe źródełko zarobkowe.

Kiedy zapowiedziano reklamy VR, na papierze wszystko wyglądało piękne. Gry i program zakwalifikowane do testów nowej usługi miały zostać wzbogacone o wirtualne banery. Klikając na nie mogliśmy zapisać daną reklamę, aby po wylogowaniu się z VR przyjrzeć się interesującemu nas produktowi. Korporacja deklarowała, że nie będzie zbierać żadnych poufnych danych za pośrednictwem gogli w tym m.in. tych z oculusowych kamer systemu śledzenia ruchu.

Jednak korporacyjna wizja wirtualnych reklam nie spotkała się z poklaskiem ze strony użytkowników, co odbiło się na grze Blaston. Na twórców gry, studio Resolution Games, wylała się fala krytycznych komentarzy, które zmusiły dewelopera do wycofania się z tej inicjatywy. Użytkownicy żalili się, że nie po to wydają na grę 10 dolarów, aby musieli oglądać w niej niechciane reklamy.

Doceniamy wszelkie opinie i przemyślenia na temat testu oculusowych reklam w Blaston oraz innych grach, który został zapowiedziany w ostatnim tygodniu. Dotarło do nas kilka ważnych uwag i zrozumieliśmy, że Blaston nie najlepiej wpisuje się w testy reklam tego typu. Dlatego nie planujemy dalej uczestniczyć w testach z Blastonem – zakomunikował CEO Resolution Games Tommy Palm.

Warto jednak zauważyć, że deweloper nie wycofuje się całkowicie z pomysłu wdrażania materiałów reklamowych do produkcji VR. Resolution Games rozważa przetestowanie ich w ramach innych produkcji dystrybuowanych w modelu free to play. Reklamy mają trafić m.in. do Bait!, darmowej gry wędkarskiej.