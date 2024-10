Remake horroru Potwór z Czarnej Laguny ma scenarzystę. To producent Mayans MC

fot. Universal Pictures

W lipcu scooper Daniel Richtman informował, że James Wan wyreżyseruje remake horroru Potwór z Czarnej Laguny z 1954 roku. Wtedy też podał, że scenariusz pisze Will Beall, z którym reżyser współpracował przy Aquamanie z 2018 roku.

Teraz serwis Deadline podał, że scenariusz do rebootu napisze Sean Tretta na podstawie zarysu scenariusza stworzonego przez Jamesa Wana, Rafaela Jordana i Bryana Coyne'a. Twórca wcześniej zajmował się pisaniem historii do Mayans MC i 12 małp, w których pełnił również funkcję producenta. Ostatnio produkował też Star Trek: Picard, do którego napisał scenariusze do 3 odcinków.

Według Deadline Wan jest na wczesnym etapie rozmów w sprawie wyreżyserowania Potwora z Czarnej Laguny, którego będzie producentem. Produkcją zajmują się studia Atomic Monster i Universal.

Potwór z Czarnej Laguny - fabuła filmu z 1954 roku

Amerykańska ekspedycja naukowa dociera w głąb amazońskiej dżungli, w poszukiwaniu nieznanego nauce gatunku. Kiedy docierają do miejsca zwanego Czarną Laguną, przekonują się, że ów stwór nie jest zwykłą legendą. To obdarzony wielką siłą półczłowiek-półryba. Potwór zabija kilku członków ekspedycji i porywa Kay, piękną asystentkę kierownika wyprawy. Ocaleli uczestnicy ekspedycji ruszają na poszukiwanie potwora i dziewczyny...

