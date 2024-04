Reniferek - aktorzy proszą, by fani przestali. "Nie to było naszym celem"

fot. Netflix

Internauci po obejrzeniu serialu Reniferek zaczęli prowadzić śledztwo, kim mogą być przedstawieni bohaterowie w prawdziwym życiu, co doprowadziło do pojawienia się różnych krzywdzących oskarżeń, między innymi pod adresem przyjaciela twórcy. Aktorzy proszą, by fani przestali spekulować na ten temat.

Reniferek - aktorzy proszą, by fani przestali

Jessica Gunning, która w serialu Reniferek gra Marthę, prosi fanów, żeby zaprzestali prób identyfikacji bohaterów. Jej zdaniem spekulacje prowadzone przez internautów są "dość smutne" i nie o to chodziło w serialu.

Jeśli spodobał ci się serial i jesteś jego fanem, powinieneś skupić się na historii Marthy i Donny'ego, a nie prowadzić śledztwo w celu ustalenia prawdziwych tożsamości bohaterów.

Gunning dodała, że Netflix "dołożył wszelkich starań", by chronić tożsamość zaangażowanych osób, dlatego używano pseudonimów. Za to Richard Gadd, który gra Donny'ego i jest twórcą serialu, także prosił fanów na Instagramie, by nie spekulowali na ten temat:

Proszę, nie spekulujcie na temat tego, kim mogą być te osoby w prawdziwym życiu. Nie to było naszym celem.

Reniferek - skutki działań internautów

Jeśli chodzi o przykłady, Sean Foley - przyjaciel Gadda, pisarz, aktor i reżyser - został oskarżony o bycie Darrienem, który został przedstawiony w serialu Reniferek jako ktoś, kto molestował Donny'ego i zastosował wobec niego grooming. Foley napisał na X, że jest w kontakcie z władzami, a policja prowadzi dochodzenie w sprawie zniesławiających i obraźliwych postów pod jego adresem.