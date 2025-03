Bam Margera pojawi się w THPS 3+4. To efekt interwencji Tony'ego Hawka

fot. Activision

Reklama

Na początku marca potwierdzono liczne plotki i oficjalnie zapowiedziano, że jeszcze w tym roku odbędzie się premiera gry Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 – odświeżonej wersji kolejnych odsłon niegdyś niezwykle popularnej serii. Niedługo później w sieci pojawiła się lista skaterów, w których będą mogli wcielić się gracze. Znaleźli się na niej wszyscy zawodnicy znani z oryginalnych produkcji, z jednym wyjątkiem – zabrakło Bama Margery. Jego nieobecność najprawdopodobniej była związana z problemami prawnymi, zdrowotnymi oraz uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

Okazuje się jednak, że Margera pojawi się w Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 i miał o to zadbać nie kto inny, jak sam Tony Hawk. Ujawnili to Roger Bagley i Chris Roberts podczas transmisji na żywo na kanale The Nine Club.

Gra była już gotowa. Tony zadzwonił do Activision i powiedział "hej, dodacie tam Bama", a oni odparli "hej, nie możemy tego zrobić". On na to "nie, zrobicie to" i sprawił, że opłacili lot Bama na skanowanie ciała i wszystko innego, co musiało być zrobione, by pojawił się w grze.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - premiera gry została zaplanowana na 11 lipca.