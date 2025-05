We Were Liars – kiedy lato zamienia się w koszmar. Zobacz zwiastun serialu

Prime Video

Reklama

Prime Video opublikowało pierwszy teaser serialowej adaptacji bestsellerowej powieści młodzieżowej We Were Liars autorstwa E. Lockhart. Emily Alyn Lind wcieli się w rolę jednej z czwórki tytułowych Kłamców – Cadence Sinclair. To z jej perspektywy opowiadana jest cała historia. To, co początkowo przypomina sielankowe wakacje, szybko przerodzi się w mroczny thriller.

We were Liars - zwiastun

We Were Liars opowiada historię Cadence Sinclair Eastman i jej bliskiego kręgu przyjaciół, znanych jako Kłamcy, podczas letnich przygód na prywatnej wyspie jej dziadka w Nowej Anglii. Sinclairowie to amerykańska arystokracja — słyną z urody, starego majątku i pozornie nierozerwalnych więzi. Jednak po tajemniczym wypadku, który na zawsze odmienia życie Cadence, okazuje się, że każdy — nawet ukochani Kłamcy — może mieć coś do ukrycia.

U boku Emily Alyn Lind w roli Cadence, Subham Maheshwari wcieli się w Gata — obiekt jej uczuć. Joseph Zada, który niedawno został obsadzony jako Haymitch w prequelu Igrzysk Śmierci zagra Johnnego.

Wszystkie osiem odcinków serialu zadebiutuje na platformie Prime Video 18 czerwca 2025 roku.