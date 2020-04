Resident Evil 3 - premierowy zwiastun gry. Jill Valentine wkrótce trafi do trybu Resistance

Resident Evil 3 zadebiutowało na rynku, a to doskonała okazja do tego, by opublikować w sieci premierowy zwiastun tej produkcji. Firma Capcom wrzuciła na swój kanał taki materiał i jest on wyjątkowo krótki, bo trwa zaledwie 30 sekund. Mimo tego udało się zawrzeć w nim całkiem sporo - widzimy tutaj m.in. hordy zombie, przerażającego Nemesisa, a także sceny akcji.

Końcówka opublikowanego materiału zawiera też istotne ogłoszenie i zdradza, że już 17 kwietnia do sieciowego trybu Resident Evil Resistance trafi Jill Valentine.

Resident Evil 3 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. To świetnie wykonany remake survival-horroru z 1999 roku. Oferuje on jednak nie tylko odświeżoną kampanię dla jednego gracza, ale też możliwość sieciowej zabawy. Więcej na temat tej produkcji możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.