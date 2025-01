Trwa ostra walka o reboot Resident Evil. Dostaniemy wierną adaptację?

fot. Constantin Film

Studia filmowe rozpoczęły zaciekłą licytację o reboot Resident Evil, który ma napisać i wyreżyserować Zach Cregger. Według źródeł portalu The Hollywood Reporter walka rozgrywa się między czterema studiami. Wśród nich miałyby być Warner Bros. i Netflix.

Duże zainteresowanie rebootem nie jest zaskoczeniem. Zach Cregger dzięki Barbarzyńcy z 2022 roku udowodnił, że potrafi reżyserować horrory. W dodatku jest to znana marka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. To już niemal przepis na sukces.

Resident Evil - co wiemy o reboocie?

Wersja Zacha Creggera ma powrócić do korzeni serii, czyli do horroru. W dodatku ma być bardziej wierna grom, których początki sięgają 1996 roku. Być może sukces growych adaptacji z The Last of Us na czele pokazał wielu filmowcom, że warto czerpać z materiału źródłowego, ile się da.

Constantin Film, które jest właścicielem praw do ekranizacji Resident Evil od końca lat dziewięćdziesiątych i stało za poprzednimi filmami, wyprodukuje reboot wraz z PlayStation Productions. Shay Hatten, który ma na koncie Johna Wicka 4 i Armie umarłych, będzie współautorem scenariusza.

