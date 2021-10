Resident Evil - powstaje gra karciana inspirowana pierwszą częścią serii

fot. Capcom

Fani marki Resident Evil w ostatnim czasie nie mają powodów do narzekań. W tym roku na rynek trafiło bardzo dobrze oceniane i niezwykle klimatyczne Resident Evil: Village, zadebiutował animowany serial Resident Evil: Wieczny Mrok, a już wkrótce premiera aktorskiego filmu Welcome to Raccoon City, który niedawno doczekał się pierwszego zwiastuna. Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości, bo zapowiedziano również... grę karcianą, która inspirowana jest pierwszą odsłoną tego słynnego cyklu survival-horrorów.

Zabawa ma być nastawiona na kooperację dla maksymalnie czterech graczy, ale będą oni kontrolować jedną postać w systemie turowym. Ma to przypominać dzielenie się kontrolerem podczas rozgrywek w gry singleplayer. Rozgrywka połączy eksplorację rezydencję Spencera, poszukiwanie kluczy i innych pomocnych przedmiotów oraz spotkania z przeciwnikami. Z wrogami będzie można walczyć, ale możliwa będzie też ucieczka.

https://twitter.com/joindicebreaker/status/1448694235709026313

Premiera karcianej gry Resident Evil została zaplanowana na początek 2022 roku.