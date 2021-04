Szkoła dla elity – kiedy premiera 4. sezonu produkcji Netflixa? Powrót uczniów Las Encinas

fot. materiały prasowe

W kwietniowy poniedziałek Netflix ogłosił oficjalną datę premiery 4. sezonu serialu Szkoła dla elity. 18 czerwca 2021 roku zagorzali fani bestsellerowego dramatu połączonego z thrillerem z pewnością na długo nie odejdą od swoich telewizorów. Myśleliście, że to koniec? Otóż nie! Platforma Netflixa potwierdziła plotki o powstaniu kolejnego, już piątego sezonu Szkoły dla elity.

Od pierwszego odcinka Szkoła dla elity przykuwa uwagę widzów swoją epicką tajemniczością. Thriller dla nastolatków rozpoczyna się policyjnym śledztwem w sprawie morderstwa 16-letniej Mariny (María Pedraza), która uczęszczała do liceum Las Encinas w Hiszpanii. Do końca trzeciego sezonu fani wiedzą, że Polo (Álvaro Rico) zamordował ją ze wściekłości, a następnie Lu (Danna Paola) zabiła serialowego Polo.

Pierwsza zapowiedź 4. sezonu Szkoły dla elity wywołuje na widzach ogrom emocji.

Do głównej obsady należą: Miguel Bernardeau w roli Guzmana, Aron Pipera jako Ander, Itzan Escamilla jako Samuel, Omar Ayuso jako Omar, Claudia Salas jako Rebeca oraz Georgina Amorós jako Cayetana. Co więcej, w lipcu 2020 roku do grona aktorów dołączyło czterech nowych członków, w tym Manu Ríos, Carla Diaz, Martina Cariddi i Pol Granch. Manu, Carla i Martina zagrają dzieci nowego dyrektora Las Encinas, w którego wcieli się hiszpański aktor Diego Martín.