Respect - nowy zwiastun filmowej biografii Arethy Franklin

Respect to filmowa biografia ikony świata muzyki Arethy Franklin. Produkcja po opóźnieniu związanym z pandemią koronawirusa w końcu ma trafić w tym roku do kin. W sieci zadebiutował nowy zwiastun projektu. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Aretha Franklin była nazywana Królową Soulu. Film prześledzi jej drogę na szczyt, od jej występów w chórze kościelnym ojca aż do ogromnych koncertów i międzynarodowej kariery. W produkcji usłyszymy największe przeboje artystki takie jak Respect, I Say A Little Prayer; Think i (You Make Me Feel Like A) Natural Woman.

W obsadzie filmu są Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Skye Dakota Turner, Tate Donovan i Mary J. Blige. Reżyserką produkcji jest Liesl Tommy.

Respect - premiera filmu w polskich kinach została zaplanowana na 13 sierpnia.