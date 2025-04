Rachel Brosnahan zachwala jedną decyzję z Supermana. Wcześniej czegoś takiego nie widziała

fot. materiały prasowe

Do premiery nowego, kinowego Supermana i pełnoprawnego debiutu aktorskiego DCU pozostało kilka miesięcy, a promocja przybiera na sile każdego dnia. Niedawno James Gunn opublikował fragment z filmu, w którym Człowieka ze stali poddano słonecznej terapii, która pozwoliła mu się wylizać z odniesionych ran. Zdradzono również, że Clark Kent i Lois Lane już od jakiegoś czasu są w stałej relacji ze sobą, co jest stosunkowo nowym punktem wyjścia. Superman nie będzie zatem klasycznym origin story, ponieważ Człowiek ze stali już od jakiegoś czasu pełni funkcję obrońcy Metropolis i całej ludzkości.

Rachel Brosnahan, która w filmie wciela się w miłość jego życia, Lois Lane, przyznała że to jest właśnie coś, co najbardziej ją ekscytuje w tej produkcji. Przyznała to w rozmowie z Colliderem:

Kocham, że to nie jest origin story. Widzieliśmy je już wiele razy i to bardzo dobrze zrobione. Tym razem trafiamy do świata, w którym wszystko już istnieje. Lois i Clark pracują w Daily Planet, potwory istnieją w Metropolis, a Lex Luthor zarządza LexCorp. Rozpoczynamy ich [Clarka i Lois] relację w momencie, którego wcześniej nie widziałam.

Superman - materiał z CinemaCon

Superman – co wiemy?

Film wyreżyserował James Gunn, który odpowiada także za scenariusz. Jest to pierwszy kinowy projekt w ramach nowego uniwersum DCU, poprzedzony jedynie serialem Koszmarne Komando, opowiadającym o mniej znanych postaciach świata DC.

W główne role wcielają się:

David Corenswet jako Superman/Clark Kent,

jako Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan jako Lois Lane,

jako Lois Lane, Nicholas Hoult jako Lex Luthor.

W obsadzie znaleźli się również m.in. Nathan Fillion, Isabela Merced, Anthony Carrigan oraz Alan Tudyk. Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielają w nadchodzącej komiksowej produkcji.

Akcja filmu toczy się w świecie, w którym Superman już działa, co oznacza, że nie zobaczymy ponownie jego genezy – w przeciwieństwie do wcześniejszych ekranizacji.

Premiera filmu zaplanowana jest na 11 lipca 2025 roku.

