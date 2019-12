Retro konsole w ofercie Lidla. Sega Mega Drive i Atari Flashback X w niższej cenie

W supermarketach co jakiś czas można znaleźć oferty skierowane do graczy - m.in. gry, gadżety czy akcesoria. Tym razem w Lidlu pojawiły się dwa produkty, które mogą zainteresować nieco starsze osoby lub miłośników klimatów retro. To dwa klasyczne urządzenia do gier, chociaż w nieco bardziej współczesnych odsłonach: Sega Mega Drive oraz Atari Flashback X.

Każda z konsol dostępna jest w cenie 299 zł i zawiera dwa kontrolery oraz pakiet gier zapisanych w pamięci. W przypadku Sega Mega Drive są to 42 produkcje, w tym m.in. Sonic the Hedgehog, Gunstar Heroes, Comix Zone i Altered Beast, zaś Atari Flashback X oferuje aż 110 klasycznych tytułów - m.in. Space Invaders, River Raid oraz Asteroids.

Sega Mega Drive