Kolejny hit z PlayStation może trafić na PC. Returnal odnaleziony w bazie Steam

fot. SIE

Najnowszy raport finansowy Sony mówi wprost, że firma chce w jeszcze większym stopniu zaangażować się w rynek pecetów, a to oznacza tylko jedno: wydawanie większej ilości produkcji na tę platformę. Dla niektórych graczy był to najwyraźniej sygnał, by przeszukać bazę Steam w poszukiwaniu poszlak i takowe odnaleziono. Sugerują one, że kolejną grą z PlayStation, która zawita na PC ma być Returnal.

W plikach produktu kodowo oznaczonego Oregon znajdują się ewidentne wskazówki, że jest to nic innego, jak produkcja studia Housemarque. Znajdziemy tam bowiem hasła odwołujące się wprost do gry: mamy tutaj m.in. Atropos (nazwa planety będącej miejscem akcji) czy Tower Of Sisyphus (jedna z lokacji) lub Helios (nazwa statku protagonistki).

To nie pierwszy raz, kiedy gra pojawia się w kontekście tytułów zmierzających na PC. Wcześniej Returnal został znaleziony w bazie danych GeForce NOW.