Returnal i The Last of Us: Part I oficjalnie zmierzają na PC

SIE

Posiadacze komputerów osobistych pieją z zachwytu. Dotąd gry dedukowanie konsoli PlayStation 5 już niebawem będą także dostępne i dla nich. Sony oficjalnie potwierdziło, że zarówno Returnal oraz The Last of Us Part I trafią na tę platformę do gier. W przypadku drugiej z wymienionych gier to nie był żaden sekret, natomiast jeśli chodzi o Returnal, to Sony oficjalnie nie zabierało głosu w tej sprawie, aczkolwiek od pewnego czasu na Steamie zaczęły wypływać informacje wskazujące, że tak właśnie będzie. Dziś stało się to oficjalne.

Data premiery "rogalika" ze studia Housemarque nie jest zanana. Produkcja na rynku na PC ma zadebiutować "wkrótce" i będzie to na początku przyszłego roku. Z kolei w odświeżone przygody Ellie i Joela na nowej platformie gracze będą mogli zagrać już 3 marca 2022 roku.

Wygląda więc na to, że pierwszy kwartał przyszłego roku na PC to kawał solidnej porcji gier do ogrania.

Oficjalnie potwierdzenie powyższych wiadomości nastąpiło w nocy z czwartku na piątek podczas The Games Awards. Tam również zaprezentowano zwiastuny wspomnianych gier właśnie z wydania na PC.