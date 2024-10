Reżyser Wolf Mana ma na oku kolejnego klasycznego potwora. Bał się go jako dziecko

fot. Paramount Pictures

Leigh Whannell to reżyser uznanego horroru Niewidzialny człowiek z 2020 roku. Z kolei na początku przyszłego roku zaprezentuje publiczności swoją wizję wilkołaka w produkcji Wolf Man. Klasyczne potwory mają się dobrze. Niedługo na Netflixie pojawi się też Frankenstein od Guillermo del Toro. Leigh Whannell opowiedział o tym, którego z klasycznych potworów chciałby zaadaptować na wielkim ekranie następnym razem.

W rozmowie ze Screen Rant odpowiedział na to pytanie:

Zawsze myślałem o Jekyllu i Hydzie. Gdy byłem dzieckiem, to ta książka naprawdę mnie przeraziła. Sam jej pomysł na tego potwora. Spośród nich wszystkich, to właśnie on został w mojej pamięci najdłużej. Jest coś ciekawego w tym, że bohater jest jednocześnie złoczyńcą. Uważam, że to byłaby świetna, nowoczesna wersja Jekylla i Hyde'a. Nie wiem jeszcze, co dokładnie by tam było.

