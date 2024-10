Wilkołaki znów straszne. Zwiastun horroru Wolf Man

Fot. Materiały prasowe

Podczas panelu na New York Comic Con promowano film Wolf Man, którego reżyserem jest Leigh Whannell, ceniony twórca horrorów. Po świetnie ocenianym hicie Niewidzialny człowiek, jest to jego drugie podejście do klasycznego potwora studia Universal. Czy pokazanie wilkołaka jako budzącego grozę jest możliwe? Zwiastun zdaje się sugerować, że tak.

Wolf Man - zwiastun

Według zapowiedzi film nie będzie tylko horrorem. Podobnie jak w Niewidzialnym człowieku, twórcy zamierzają poruszyć ważną kwestię społeczną. Tym razem skupią się na temacie zła, jakiego może dopuścić się mąż w związku.

Wolf Man – o czym jest?

Blake przeprowadza się z San Francusko do rodzinnego domu z dzieciństwa na odludziu Oregonu. Mężczyzna odziedzicza posiadłość po tajemniczej śmierci ojca, z którym od dawna nie utrzymywał kontaktu. Kiedy jego małżeństwo z Charlotte się rozpada, przekonuje ją, aby odwiedziła dom wraz z córką Ginger. Nocą rodzina zostaje zaatakowana przez wilkołaka i szuka schronienia w wiejskim domu, gdzie Blake zaczyna przechodzić potworną przemianę.

W obsadzie znaleźli się: Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger, Ben Prendergast oraz Benedict Hardie.

Wolf Man – film zadebiutuje w kinach 17 stycznia 2025 roku.