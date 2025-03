Nie żyje Richard Chamberlain – niezapomniana gwiazda Szoguna i Ptaków ciernistych krzewów

fot. materiały prasowe

Rzecznik Richarda Chamberlaina, Harlan Boll, poinformował Variety, że aktor zmarł 29 marca w godzinach popołudniowych z powodu komplikacji po udarze. Miał 90 lat i pozostawił po sobie wiele filmowych oraz serialowych ról, które na zawsze pozostaną w pamięci widzów.

Richard Chamberlain – kariera

Jak wielu aktorów, zaczynał w teatrze, a potem ruszył na podbój kina i telewizji. Wystąpił w takich filmach jak Petulia, Trzej muszkieterowie (film z 1973 roku, a później także w dwóch kontynuacjach), Płonący wieżowiec, Ostatnia fala, Hrabia Monte Christo oraz dwóch filmach przygodowych o Alanie Quatermainie – Kopalnie króla Salomona oraz Quatermain i zaginione Miasto Złota.

Największe sukcesy Chamberlain odnosił jednak w serialach. Jego kariera telewizyjna rozpoczęła się od hitu Doktor Kildare z lat 60. W kolejnych latach zagrał w takich produkcjach jak Ptaki ciernistych krzewów (jeden z najlepiej ocenianych miniseriali w historii) oraz oczywiście Szogun z lat 80., uznawany za jeden z najwybitniejszych miniseriali, w którym jego rola spotkała się z ogromnym uznaniem.

W kolejnych dekadach Chamberlain nadal występował w cenionych produkcjach telewizyjnych. Można tu wymienić tytuły takie jak Cook and Peary: The Race to the Pole, Wallenberg: A Hero’s Story (nominacja do Emmy), The Bourne Identity (miniserial o Jasonie Bournie, którego później grał Matt Damon), The Lost Daughter, Ordeal of the Arctic i wiele innych. Po 2000 roku pojawiał się głównie gościnnie w różnych serialach. W 2017 roku wystąpił nawet w trzecim sezonie Twin Peaks.

Jego ostatnią rolą był niewielki występ w filmie Finding Julia z 2019 roku.