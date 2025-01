Putin z Hollywood. Aktor z Gwiezdnych Wojen zagra prezydenta Rosji

Źródło: Pixabay

Reklama

Jude Law, który obecnie jest doceniany za rolę w serialu Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków, oficjalnie potwierdził, że w filmie Mag z Kremla wcieli się w Władimira Putina. Jest to projekt uznanego reżysera Oliviera Assayasa, oparty na książce pod tym samym tytułem.

fot. materiały prasowe

Mag z Kremla – co wiemy?

Jude Law przyznaje, że jest przerażony tą rolą, ponieważ wie, jak trudne będzie jej odegranie.

– Mówię o tym z niepewnością, ponieważ jeszcze nie zacząłem pracy na planie. W tej chwili to wyzwanie przypomina wspinaczkę na Everest, więc stoję u podnóża góry i myślę: "Jezu, co ja powiedziałem?!”. Tak często czuję się, gdy na coś się zgodzę. Zadaję sobie pytanie: "Boże, jak ja to zrobię?”. To mój problem, który muszę rozwiązać.

W obsadzie są również Paul Dano, Alicia Vikander, Zach Galifianakis oraz Tom Sturridge. Film opowie o tym, jak Władimir Putin zdobył władzę w Rosji.

Książka należy do gatunku historical fiction, czyli fikcji historycznej – łączy fakty i prawdziwe wydarzenia z fikcyjnymi postaciami i sytuacjami. Tym samym kinowy projekt również będzie wpisywał się w ten gatunek.

Przypomnijmy, że Assayas ma na koncie tak doceniane filmy, jak Irma Vep, Personal Shopper, Carlos oraz Summer Hours.