Rick and Morty - bohaterowie w stylu Gladiatora. Zobacz nowe wideo

fot. Adult Swim

Rick and Morty to zdecydowanie obecnie jeden z najpopularniejszych seriali świata. Twórcy produkcji tworzą dla fanów nie tylko standardowe odcinki przygód tytułowego duetu bohaterów, ale również od czasu do czasu oferują nam krótkometrażowe wideo spoza historii jakie spotykamy w regularnych sezonach. Jakiś czas temu w sieci pojawił się materiał w stylu anime, w którym mogliśmy zobaczyć pojedynek samuraja i ninja. Tym razem twórcy w swoim nowym wideo nawiązują do klimatów starożytnego Rzymu i filmu Gladiatora Ridleya Scotta. W krótkometrażówce Morty występuje w roli Cezara, przed którego oblicze kosmici przynoszą uciętą głowę Ricka. Jednak okazuje się, że nie jest ona tak martwa na jaką wygląda. Materiał jest dostępny poniżej.

Ponadto Dan Harmon, współtwórca Rick and Morty, podpisał umowę z Fox. Na jej mocy będzie odpowiadał za nowy, niezatytułowany jeszcze animowany serial komediowy dla stacji. Szczegóły fabuły projektu nie są znane. Premiera produkcji jest planowana na wiosnę 2022 roku.

Na razie nie wiadomo, kiedy zobaczymy 5. sezon Rick and Morty, jednak twórcy zapewnili, że nie będziemy musieli na niego czekać tak długo jak na 4. serię.