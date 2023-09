Rick i Morty – plakat 7. sezonu. To zapowiedź szalonego pobojowiska

fot. materiały prasowe

Wielkimi krokami zbliżamy się do premiery 7. sezonu uwielbianej kreskówki Adult Swim. Rick i Morty to przebojowy serial komediowy dla dorosłych, w którym absolutnie wszystko może się wydarzyć. Pełne emocji sześć sezonów przyzwyczaiło nas do irracjonalnych przygód i uszczypliwego humoru. Materiały promujące często oddają klimat produkcji, co również i w tym przypadku ma miejsce. Nowa grafika przedstawia prawdziwy rozgardiasz, o którym chcemy dowiedzieć się jak najwięcej! Rzućcie okiem na udostępniony plakat.



Rick i Morty - zwiastun 7. sezonu

Promocyjnemu zdjęciu towarzyszyło ujawnienie daty premiery oficjalnego zwiastuna. Zapowiedź wideo otrzymamy już 25 września i miejmy nadzieję, że da ono solidne spojrzenie na nowy sezon. Przypominamy, że kolejna odsłona będzie różnić się od poprzednich. Wszystko za sprawą zwolnienia Justina Roilanda, który został oskarżony o przemoc domową. Współtwórca serialu podkładał głos tytułowym postaciom. Mimo tak ważnej zmiany Adult Swim zapewnia, że kontynuacja dostarczy jeszcze więcej pokręconych wrażeń.

Rick i Morty – 7. sezon popularnego serialu zadebiutuje 15 października 2023 w USA. W Polsce nowy odcinek pojawi się na HBO Max dzień później.