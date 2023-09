Rambo 6 może jednak powstać? Producenci w ostrożnych wyjaśnieniach

fot. materiały prasowe

Reklama

Cykl filmowy Rambo to jedna z najbardziej kultowych serii kina akcji. Na stałe zapisała się w historii branży rozrywkowej i z pewnością będziemy do niej powracać z nostalgią. Choć wydawać by się mogło, że Rambo już nie zawita na wielkim ekranie (to też żartobliwie wyjaśniał Sylvester Stallone, wskazując m.in. na swój wiek), producenci wydają się zainteresowani stworzeniem jeszcze jednego filmu. Podkreślają, że podchodzą do tego z dystansem, ale rozważają pewne kierunki.

Rambo 6 – wyjaśnienia

Kevin King Templeton i Les Weldon nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Według nich można spróbować pociągnąć dalej historię, ale pod ważnymi warunkami. Swoje zamiary wyjaśniał Weldon.

To przede wszystkim kwestia tego, czy jeśli będzie zapotrzebowanie ze strony fanów, będziemy pierwszymi, którzy się tym zajmą. Czasami Kevin i ja mówimy: „Cóż, nie wiemy, czy powstanie kolejna część”. A potem pojawia się popyt i ludzie zadają pytania. Kupujący pytają, a my ruszamy do działania. Tak było w przypadku Niezniszczalnych 4. Przez zainteresowanie widzów podeszliśmy do tego bardzo poważnie. Chcieliśmy opracować to tak, aby spełnić ich oczekiwania.

Rambo 2 (1988) - seria filmów

Choć na ten moment to tylko pogłoski, słyszy się o idei prequela przedstawiającego młodą wersję postaci sprzed Rambo: Pierwsza krew.