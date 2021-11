Rick i Morty - kiedy 6. sezon serialu? Ten short osłodzi Wam oczekiwanie

fot. Adult Swim

Fani serialu Rick i Morty z pewnością liczyli na to, że w trakcie Adult Swim Festival ujawnione zostaną jakieś konkretne informacje na temat nadchodzącego, 6. sezonu. Tak rzeczywiście się stało, ale ograniczono się jedynie do krótkiego komunikatu i zapowiedzi, że nowe odcinki pojawią się w 2022 roku. Nie podano żadnych szczegółów czy dokładniejszego terminu, ale taka wiadomość i tak cieszy, biorąc pod uwagę, że przerwa między serią 3. i 4. trwała... ponad dwa lata: od października 2017 do listopada 2019 roku.

Niejako na osłodę dostaliśmy za to animowany short zatytułowany Samurai and Shogun Part 2, inspirowany klasyczną mangą Samotny wilk i szczenię i będący kontynuacją animacji z marca 2020 roku. Trwające niespełna 5 minut wideo możecie obejrzeć poniżej.

Tak zaś prezentuje się część pierwsza, jeśli nie oglądaliście jej wcześniej lub chcielibyście ją sobie przypomnieć.