Star Wars: The Old Republic - świetne zwiastuny sprzed lat powróciły w 4K

fot. EA

Star Wars: The Old Republic to wydane w 2011 roku MMORPG w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Produkcja zebrała bardzo przyzwoite oceny w okolicach premiery i w dalszym ciągu cieszy się popularnością, jest też rozwijana o kolejne aktualizacje i dodatki. W tym roku obchodzi ona swoje 10. urodziny i z tej okazji twórcy postanowili to odpowiednio uczcić: na oficjalny kanał gry w serwisie YouTube trafiają kultowe zwiastuny i animacje z tej produkcji, ale w odświeżonej wersji oferując tym samym możliwość obejrzenia ich w rozdzielczości 4K.

Materiały dodawane są na YouTube co jakiś czas. Aktualnie możecie zobaczyć pięć wideo - wszystkie znajdziecie poniżej.

Nieco wcześniej na kanał trafił też siedmiominutowy materiał, w którym podsumowane ostatnich 10 lat w The Old Republic.

Star Wars: The Old Republic dostępne jest na komputerach PC. Gracze mogą zapoznać się z dużym wycinkiem zabawy kompletnie za darmo - w modelu free to play dostępna jest podstawowa kampania oraz dwa rozszerzenia: Rise of the Hutt Cartel i Shadow of Revan.