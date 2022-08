Rick i Morty: powstanie 8 sezon. Twórcy zdradzają poważne plany na przyszłość

fot. youtube / Adult Swim

Rick i Morty nieprzerwanie od 2013 roku powala na łopatki wymyślnymi przygodami uzależnionego od alkoholu naukowca, który wraz ze swoim oddanym kompanem - wnukiem Mortym - podróżuje po najróżniejszych zakątkach galaktyki. Momentami nawet przenoszą się do alternatywnej rzeczywistości, gdzie akcja nadal nie zwalnia tempa, a my możemy się delektować kolejnymi nie z tego świata wyprawami. Choć nie ukazał się jeszcze 6. sezon serialu, a w produkcji znajduje się kolejny, twórcy przyszykowali dla fanów niespodziankę. W wywiadzie z Inverse, w którym świętowano nadchodzące odcinki, showrunner Scott Marder i producent James Siciliano ujawnili, że prace nad 8. sezonem już się rozpoczęły w pokoju scenarzystów. Co więcej, dali jasno do zrozumienia, że nie mają zamiaru na tym zaprzestać.

Rick i Morty - zapowiedź dalszych produkcji

Siciliano zdradził, że prace nad kontynuacją przygód Ricka i Mortiego idą pełną parą. Choć jest nad czym się głowić, twórcy nie narzekają, a nawet planują jeszcze silniej skupić się na obowiązkach. Producent tłumaczył:

Mamy niewiarygodnie dużo pracy. Jeśli chodzi o produkcję, to mamy sezon 6. wychodzący i sezon 7. w trakcie tworzenia. Mamy pokój scenarzystów dla sezonu 8. Więc to jest około 20 odcinków w jakiejś formie produkcji i nowy sezon, który ujawniamy.

Marder dalej przypieczętował to obietnicą, że, będą pracować tak, aby od tego momentu każdego roku ukazywał się nowy sezon serialu.

Rick i Morty 6 będzie miał premierę 5 września na HBO Max.