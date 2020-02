Riverdale i Chilling Adventures of Sabrina - dojdzie do crossoveru seriali? Intrygujące zdjęcie

Seriale Riverdale oraz Chilling Adventures of Sabrina dzieją się w tym samym świecie, o czym świadczą ciągłe nawiązania znajdujące się w obydwu produkcjach. Oczywiście to nikogo nie dziwi, ponieważ obydwie serie są oparte na komiksach wydawnictwa Archie Comics. Dla przypomnienia jakiś czas temu pojawił się pomysł crossoveru obydwu seriali, które miał połączyć wątek Króla Gargulców, znanego z Riverdale. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu. Jednak nowe zdjęcie może świadczyć, że producenci postanowili zrobić drugie podejście w kwestii crossoveru.

Na oficjalnym koncie na Instagramie Chilling Adventures... pojawiło się zdjęcie, na którym możemy zobaczyć Kiernan Shipkę, czyli tytułową Sabrinę oraz gwiazdy Riverdale, KJ Apę oraz Caseya Cotta grających odpowiednio Archiego oraz Kevina. Nie ma na razie oficjalnego potwierdzenia, ale to może sugerować, że trwają prace nad crossoverem. Należy zwrócić uwagę, że obydwa seriale są kręcone w jednym czasie, w tym samym miejscu, co do tej pory się nie zdarzało.