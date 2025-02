Elizabeth Olsen w zwiastunie filmu science fiction. Tylko wybrani mogą zostać rodzicami

Magnolia Pictures

Opublikowano zwiastun filmu science fiction The Assessment, w którym główną rolę zagra Elizabeth Olsen. Aktorkę na pewno znacie z filmów Marvela, w których wciela się w Scarlet Witch.

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której zakładanie rodziny jest pod ścisłą kontrolą. Śledzimy losy pary granej przez Elizabeth Olsen i Himesha Patela, która pragnie mieć dziecko. By jednak uzyskać zgodę, będą przez siedem dni obserwowani przez bohaterkę, w którą wcieli się Alicia Vikander. Kobieta będzie obserwować ich relację i przeprowadzi testy, by zdecydować, czy nadają do bycia rodzicami.

The Assessment - zwiastun filmu science fiction

Zwiastun możecie zobaczyć poniżej:

The Assessment - reżyseria, obsada, premiera

Za kamerą stoi francuska reżyserka Fleur Fortuné. Oprócz Elizabeth Olsen w obsadzie są również Alicia Vikander, Himesh Patel, Minnie Driver, Indira Varma, Charlotte Ritchie, Nicholas Pinnock, Leah Harvey i Anaya Thorley. Za dystrybucję odpowiada Magnolia Pictures.

The Assessment trafi do kin 21 marca, a premierę miał w zeszłym roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.