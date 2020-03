Riverdale - producent serialu potwierdza śmierć [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W jednym z odcinków 4. sezonu serialu Riverdale mogliśmy zobaczyć jak Betty pod wpływem dziwnego, psychotycznego transu zabija Jugheada, jednego z ulubionych bohaterów fanów produkcji. Wielu widzów zastanawiało się, czy jest to prawdziwa scena czy może wytwór wyobraźni producentów, którzy postanowili przeszczepić na ekran powieść tej postaci. Showrunner projektu, Roberto Aguirre-Sacasa postanowił rozwiać wątpliwości fanów i na swoim Twitterze umieścił nekrolog Jugheada. To potwierdzałoby, że bohater naprawdę zginął w serialu. Jednak może to być również zagrywka mająca na celu zmylenie widzów. Post showrunnera możecie obejrzeć poniżej.

A very special episode of #Riverdale tomorrow night. Watch it with some comfort food. Tomato soup, perhaps. 🍲📓🎢☠️⌛️🙏🏃🏻‍♂️🧍‍♀️💔 pic.twitter.com/tr6LvzIeA5 — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) March 4, 2020

Riverdale w Polsce można oglądać na platformie Netlix. Nowe odcinki produkcji ukazują się co czwartek.