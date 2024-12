Dzwonnik z Notre Dame to najmroczniejszy film Disneya? Aktor: "uwierzyliśmy, że to film dla dzieci"

fot. Disney

Dzwonnik z Notre Dame to jedna z ciekawszych animacji Disneya, ponieważ już w dniu premiery była krytykowana za to, że jest "zbyt mroczna". Całość i tak została stonowana w stosunku do oryginału, na którym się opierała, czyli książki Katedra Marii Panny w Paryżu Wiktora Hugo. Disney próbował pogodzić mroczne motywy i sceny oryginału z typową, familijną estetyką swoich produkcji, co nie spotkało się z najlepszym przyjęciem. Wielu rodziców zrezygnowało z zabrania dzieci na seans, ponieważ film uważano za zbyt mroczny, brutalny i nieodpowiedni dla dzieci. Z kolei fani oryginału mieli pretensje o zmianę wielu istotnych wątków, w tym zakończenia.

Okazuje się po latach, że jeden z aktorów głosowych w filmie, czyli Jason Alexander, który podkładał głos jednemu z trzech gargulców, również nie pozwolił swojemu dziecku pójść do kina.

Nie chciałbym pokazywać mu tego filmu przez co najmniej kolejny rok. - powiedział dla Entertainment Weekly. - Disney sprawił, że uwierzyliśmy, że to film dla dzieci w każdym wieku.

W rzeczywistości było inaczej, a Disney mierzył się z krytyką przed, w trakcie i po premierze. Mimo próby sprawienia, aby adaptacja była dla dzieci przystępna, do dziś Dzwonnik z Notre Dame jest uważany za jeden z najmroczniejszych filmów Disneya, w którym motywy śmierci, prób morderstw dzieci, społecznego piętnowania i wyrażania swojego zainteresowania płcią przeciwną w niesubtelny sposób, są na porządku dziennym.

