Riverdale - zdjęcia z kolejnego odcinka serialu. Sabrina powraca!

fot. The CW

7 grudnia zostanie wyemitowany kolejny odcinek 6. sezonu serialu Riverdale. Nosi on tytuł The Witching Hour(s). Jest to oczekiwany przez wielu fanów serialu crossover z produkcją Chilling Adventures of Sabrina, ponieważ w epizodzie pojawi się postać nastoletniej czarownicy, Sabriny Spellman. W sieci zadebiutowały zdjęcia z odcinka. Możecie je obejrzeć w poniższej galerii.

Gdy Kometa Baileya przelatuje nad Rivervale, Cheryl i babcia Rose powracają do tragicznych historii kobiet z rodu Blossom na przestrzeni lat. W międzyczasie pewne paranormalne wydarzenie w życiu Cheryl powoduje, że bohaterka musi zwrócić się o pomoc do Sabriny Spellman, nastoletniej czarownicy, która przybywa do Riverdale.



Riverdale 6x4

W obsadzie docinka znajdują się Madeline Petsch, Kiernan Shipka, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Mädchen Amick, Casey Cott, Vanessa Morgan, Charles Melton, Erinn Westbrook i Drew Ray Tanner.