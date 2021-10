Riverdale - Sabrina pojawi się w 6. sezonie. Aktorka z serialu powtórzy rolę

fot. Netflix

Już od jakiegoś czasu krążyły plotki o crossoverze seriali Riverdale i Chilling Adventures of Sabrina. W końcu staje się on faktem. Kiernan Shipka, gwiazda drugiej produkcji poinformowała fanów na swoim Instagramie, że powtórzy rolę Sabriny w 6. sezonie serialu The CW.

Sabrina pojawi się w 4. odcinku kolejnej odsłony zatytułowanym The Witching Hour(s), który ma zostać wyemitowany 7 grudnia. W nim Cheryl wykonuje zaklęcie, które może okazać się bardzo niebezpieczne dla jednego z członków rodziny Blossom. Na szczęście z pomocą przychodzi jej Sabrina Spellman, która odwiedza Riverdale.

Jak stwierdził showrunner produkcji, Roberto Aguirre-Sacasa, już od 1. sezonu Riverdale trwały rozmowy, aby młoda czarownica pojawiła się w projekcie. Jednak nie zdradził w jaki sposób Sabrina znajdzie się w Riverdale po wydarzeniach z finału jej solowego serialu.