Jake Gyllenhaal to bestia z brzuchem ze stali. Tak trenuje do roli w Road House

fot. Amazon Prime Video

Reklama

Road House to remake filmu akcji Wykidajło z lat 80, który ma status kultowego. Pierwszy zwiastun produkcji Douga Limana zaskoczył wszystkich i podekscytował widzów. Okazuje się, że Liman i jego ekipa kaskaderów chcieli osiągnąć określony efekt na ekranie w scenach walk, więc praca głównej gwiazdy w osobie Jake'a Gyllenhaala była tutaj kluczowa.

Jake Gyllenhaal i jego trening

Aktor podzielił się krótkim filmikiem na Instagramie, pokazującym jego prace nad przygotowaniem fizycznym. Poza treningiem związanym z przyborem masy mięśniowej i wyrzeźbieniem sylwetki, pracował też z kaskaderami nad określonymi aspektami, by przygotować się do roli fightera jak fighter. Według jego trenera związanego ze sportem mieszanych sztuk walki miał on osiągnąć wagę średnią. Jak sam Gyllenhaal mówi w filmiku: po to, by wszystko wyglądało prawdziwie. Nie jest to pierwszy raz, gdy Gyllenhaal przypakował do roli, by wyglądać autentycznie. Widzieliśmy jego transformacje w produkcji o tytule Do utraty sił. Tam jego praca trwała 8 miesięcy. Tutaj nie wiadomo, jak długo się przygotowywał.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jake Gyllenhaal (@jakegyllenhaal) ROZWIŃ ▼

Przypomnijmy, że jego głównym przeciwnikiem w filmie akcji będzie były fighter UFC, Connor McGregor. Za kamerą stoi Doug Liman, który jest w trakcie bojkotu własnej produkcji. Powodem jest decyzja, by premiera odbyła się od razu na Prime Video, choć wszyscy uważają, że najpierw powinna być normalna emisja kinowa.

Road House - premiera w platformie odbędzie się 21 marca 2024 roku.