Roar: Nicole Kidman i Alison Brie gwiazdami nowego serialu Apple TV+

W powstającej pod szyldem Apple TV+ antologii pod tytułem Roar zagrają Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever i Alison Brie. Za jego powstanie odpowiedzialne są twórczynie serialu GLOW, Liz Flahive i Carly Mensch.

Serial opierać się będzie na opowiadaniach Cecelii Ahern i składać się będzie z ośmiu półgodzinnych odcinków, których historia opowiedziana będzie z kobiecego punktu widzenia. Każdy z nich będzie osobną, zamkniętą fabułą, powiązaną wyłącznie tematycznie z resztą serialu. Prace nad nim trwają od 2018 roku.

Książka, na podstawie której powstaje serial, składa się z 30 opowiadań, w których bohaterki stawiają czoła typowo życiowym sytuacjom i czasem absurdalnym, a czasem poważnym tematom.

Nicole Kidman nie tylko stanie przed kamerą, ale też będzie jedną z producentek serialu. Poza nią producentami są obie jego twórczynie Flahive i Mensch, autorka oryginału Ahern, a także Per Saari, Bruna Papandrea, Steve Hutensky, Allie Goss i Theresa Park.

Roar dołącza do katalogu Apple TV+ jako kolejny kobiecy serial po Truth Be Told, w którym wystąpi Octavia Spencer i Kate Hudson, Physical z Rose Byrne, High Desert z Patricią Arquette i Lessons in Chemistry, w którym zobaczymy Brie Larson.