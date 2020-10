Robert Downey Jr. chce stworzyć uniwersum Sherlocka Holmesa

źródło: materiały prasowe

Najpewniej w 2021 roku na ekrany kin wejdzie film Sherlock Holmes 3 . Tymczasem Robert Downey Jr. oraz jego żona Susan Downey podczas ostatniego Fast Company's Innovation Festival wypowiedzieli się na temat tego, jak widzą przyszłość franczyzy Sherlocka Holmesa. Para chciałaby budować tę przyszłość dalej wraz z Warner Brothers. Robert Downey Jr., zainspirowany tym, że przez ponad dekadę pracował przy filmach wchodzących w uniwersum Marvela, przedstawił swój pomysł na stworzenie uniwersum wokół postaci detektywa.

W kontekście przyszłości franczyzy po filmie Sherlock Holmes 3 i wzorowanego na MCU uniwersum aktor powiedział:

Dostrzegliśmy, że nie ma jeszcze żadnego tajemnico-wersum, a Arthur Conan Doyle ma w tej kwestii rozstrzygający głos. Jeśli o mnie chodzi, to nie wiem po co mielibyśmy robić trzeci film o Holmesie, jeśli nie można by było później rozwinąć jego poszczególnych elementów.

Susan Downey dodała, że oboje widzą szansę na spin-offy historii o detektywie oraz dostrzegają możliwość rozbudowy tegoż uniwersum:

Uważamy, że jest potencjał, by dalej to rozwijać. By opowiedzieć, rozwijać historie bohaterów z trzeciej części Sherlocka.

Dalej producentka dodała, że praca z Marvelem była dla nich inspiracją i niezwykle cenną lekcją:

Dekada pracy pod kierunkiem Marvela i obserwacja budowy tego uniwersum jest nie do przecenienia. To jak zajęcia z mistrzem.

Chcielibyście obejrzeć spin-offy Sherlocka Holmesa?