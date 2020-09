Iron Man ma szansę powrócić? Robert Downey Jr. komentuje

Marvel

Rolą Tony'ego Starka Robert Downey Jr. na zawsze zapisał się w uniwersum Marvela. Jego przygoda jako Iron Mana zakończyła się jednak wraz z filmem Avengers: Koniec gry. We wspomnianej produkcji bohater zginął - a wszystko po to, by ocalić świat. I chociaż w filmie braci Russo widzom zaprezentowano nawet pogrzeb Tony'ego Starka, to część fanów nadal miała nadzieję, że ich ukochany bohater ma szansę w przyszłości powrócić w jakiejś formie. Niestety, jedna z ostatnich wypowiedzi Roberta Downeya Jr. świadczy o tym, że w najbliższym czasie to nie nastąpi.

W podcaście SmartLess aktor grający Iron Mana potwierdził bowiem, że jego przygoda z tą postacią zakończyła się definitywnie i nie ma już żadnych przyszłych obligacji związanych z tymże bohaterem.

Wszystko zostało już zakończone - powiedział Robert Downey Jr.

Niektórzy fani nie dają jednak za wygraną, a w internecie pojawiły się opinie, że w Czarnej Wdowie możemy liczyć na cameo Tony'ego Starka.

Co Wy na to? Jesteście rozczarowani wypowiedzią aktora?