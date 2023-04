Robert Pattinson - gwiazda Zmierzchu znów w roli wampira? Negocjuje rolę Drakuli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Robert Pattinson zasłynął z roli wampira Edwarda w Zmierzchu. I wygląda na to, że po latach może zagrać kolejnego sławnego krwiopijcę. Daniel Richtman, znany insider i dziennikarz, według portalu World of Reel, który powołuje się na jego płatnego Patreona, twierdzi że aktor negocjuję rolę Drakuli w nowym filmie Chloe Zhao.

Ponoć produkcja opowie o losach Drakuli, który po wielu latach przebudzi się w przyszłości. Fabuła miałaby skupić się na tym, jak to jest żyć na marginesie społeczeństwa. Chloe Zhao (Nomadland, Eternals) w marcu potwierdziła, że prawie skończyła pisać scenariusz do filmu. Projekt został ogłoszony na początku 2021 roku i jest opisywany jako futurystyczne science-fiction.

Robert Pattinson po roli w Zmierzchu grał w bardzo różnorodnych produkcjach, takich jak Woda dla słoni, Lighthouse, Król i Diabeł wcielony. Za to w 2022 roku podbił serca fanów jako Mroczny Rycerz w filmie Batman Matta Reevesa. Powrót do roli wampira, jednak zupełnie innego niż Edward, mogłoby w ciekawy sposób pokazać, jak daleko zaszedł. Co myślicie?

